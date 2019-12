Villa San Giovanni (Rc): cocaina nascosta all'interno di un thermos

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Villa San Giovanni (Rc), durante una perlustrazione finalizzata la repressione di reati in genere, nell’ambito di un più vasto ed articolato servizio, ieri mattina, lungo una strada interpoderale campestre di contrada Shila di Melia, hanno notato alla base di un albero un thermos di colore grigio, al cui interno vi erano tre involucri di carta stagnola contenenti complessivi 35 grammi di cocaina. Il tutto è stato sottoposto a sequestro, in attesa dei successivi accertamenti tecnici di laboratorio del Ris di Messina. L’intera area ove è stato rinvenuto il thermos non risulta servita da sistemi di videosorveglianza. (Ren)