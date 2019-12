Meteo: le previsioni per domani a Torino e in Piemonte

- A Torino domani, giovedì 26 dicembre, cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, con transito di velature dal pomeriggio, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 11°C, la minima di 4°C, lo zero termico si attesterà a 3000m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da Ovest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. Nessuna allerta meteo presente.Piemonte: tempo che si mantiene stabile sul Nordovest, dove avremo al più qualche nube stratiforme di passaggio alternata a spazi soleggiati. Clima sempre mite per il periodo, seppur con temperature in lieve flessione. Non esclusa qualche gelata mattutina in Valpadana, massime sui 10-12°C, prossime ai 14-15°C in Liguria. Mar ligure poco mosso.(Rpi)