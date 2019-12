Torino: Chivasso in musica, stasera ultimo concerto con la Corale polifonica di Sommariva Bosco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il settimo e ultimo concerto del 2019 della stagione "Chivasso in Musica", patrocinata dalla Città Metropolitana di Torino, è in programma oggi, giovedì 26 dicembre, alle 21 nella chiesa di santa Maria degli Angeli. Protagonista dell’appuntamento sarà la Corale Polifonica di Sommariva Bosco, complesso diretto da Adriano Popolani che svilupperà un programma interamente dedicato al significato del Natale, interpretato da compositori che vanno dal Barocco ai giorni nostri. Sant’Alfonso Maria dei Liguori, nobile partenopeo vissuto a cavallo tra il Seicento e il Settecento, è l’autore del celeberrimo “Tu scendi dalle stelle”, ma anche del brano in lingua napoletana “Quanno nascette ninno”, che sarà eseguito durante il concerto. La musica contemporanea sarà rappresentata dal “Beata viscera” di Roberto Di Marino, dall’Ave Maria di Franz Biebl e da “A babe is born” di William Mathias. Non mancheranno l’evergreen “Stille Nacht” di Franz Gruber e i canti tradizionali, tra cui l’Adeste fideles e il “Nèt dè Tsallende” in lingua franco-provenzale valdostana di Paolo Manfrin. Il concerto rientra nel cartellone delle iniziative natalizie ed è sostenuto dall’assessorato al Commercio della Città di Chivasso. Alla serata parteciperà la Confraternita enogastronomica del Sambajôn e dij Nôaset. L’ingresso sarà come di consueto con libera offerta a partire dalle 20,30. (segue) (Rpi)