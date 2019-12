Torino: Chivasso in musica, stasera ultimo concerto con la Corale polifonica di Sommariva Bosco (2)

- Il primo appuntamento di Chivasso in Musica nel 2020 è invece in programma sabato 18 gennaio alle 21 nel teatro dell’Oratorio Carletti. Sarà il tradizionale concerto di San Sebastiano, una serata con gli Abbà del Carnevale tra il serio e il faceto con l’Arsnova Orchestra, diretta da Fulvio Creux, con la soprano Ilaria Alida Quilico, il tenore Omar Mancini e Floriano Rosini all’euphonium. Domenica 19 alle 18,30 nel Duomo si celebrerà la Messa di San Sebastiano, patrono del Magnifico Coro degli Abbà, presieduta dal Canonico don Davide Smiderle, prevosto della Collegiata e Priore degli Abbà. La funzione sarà accompagnata dalla Corale di Bairo diretta da Andrea Giovando e dall’organista Gianmattia Gandino. Per informazioni si può consultare il portale Internet www.chivassoinmusica.it o scrivere a info@chivassoinmusica.it (Rpi)