Torino: furti nei Carrefour di corso Turati e corso Grosseto, due arresti

- Due persone, negli ultimi giorni, sono state arrestate dalla polizia a Torino per altrettanti furti in due diversi supermercati Carrefour. Il primo episodio nel punto vendita di corso Turati, dove sabato scorso le manette sono scattate per un italiano di 53 anni, che aveva provato a superare le casse con in busta più merce di quella pagata. L’uomo, aggirandosi tra le corsie del supermercato con una busta della spesa in mano, aveva insospettito da subito il personale della vigilanza interna. Una volta arrivato in cassa, ha estratto una bottiglia di vino, l'ha pagata e si è diretto verso l’uscita. Intuendo potesse essere nascosta nel sacchetto molta più merce, un addetto alla vigilanza gli ha chiesto di mostrare scontrino e articoli acquistati. All’interno della busta vi erano diversi altri prodotti per un valore totale di oltre 70 euro. (segue) (Rpi)