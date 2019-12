Kosovo: Lavrov, non ci sono prerequisiti per soluzione al dialogo con Serbia

- Al momento non ci sono i prerequisiti per una soluzione alla questione del Kosovo. È quanto dichiarato dal ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov al quotidiano “Srpski Telegraf”. Secondo il capo della diplomazia russa la capacità di mediazione dell'Unione europea nella questione si è significativamente "svalutata ". "Attualmente, a nostro avviso, non ci sono prerequisiti per una soluzione alla questione del Kosovo. La capacità di mediazione dell'Ue si è ampiamente svalutata. Apparentemente, l'Unione europea non è ancora in grado di influenzare il Kosovo, costringendo le autorità a mostrare un approccio costruttivo ragionevole nei negoziati con la Serbia", ha detto Lavrov in un'intervista al giornale serbo. (Seb)