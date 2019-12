Kosovo: fonti stampa, oggi nuovo incontro tra leader partiti vincitori delle elezioni (3)

- A ormai poche ore dalla sessione costitutiva del nuovo parlamento kosovaro, Movimento Vetevendosje e Lega democratica del Kosovo (Ldk) sono impegnati in uno sforzo finale per siglare un accordo per formare una coalizione di governo. Secondo quanto riferisce il quotidiano "Koha", tuttavia, nessuno dei due schieramenti ha dato segnali di voler rinunciare alle sue richieste pur di trovare un accordo sul nuovo esecutivo. L'Ldk insiste nel voler "blindare" la scelta del nuovo capo dello Stato, a partire dal 2021, quale condizione per acconsentire ad un governo guidato da un primo ministro del Vetevendosje. Muhamet Hamiti, esponente dell'Ldk, ha evidenziato che "un controllo reciproco dei poteri (check and balance) permette il funzionamento democratico della società e dello Stato. Persone con una mentalità autoritaria - comunisti in primo luogo - vogliono il potere assoluto". Il viceleader dell'Ldk, Agim Veliu, ha ribadito che non sarà possibile alcun accordo senza prima aver risolto la questione legata al nuovo capo dello Stato, anche se "non è solo il posto di presidente che viene discusso con il Vetevendosje", in quanto ci sono questioni aperte anche per quanto riguarda il ruolo della minoranza serba nella nuova coalizione di governo. (segue) (Kop)