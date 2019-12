Calcio: scommesse, tribunale federale proscioglie dirigente e società Avellino

- La sezione disciplinare del tribunale federale nazionale, all’esito della Camera di Consiglio, ha rigettato il deferimento nei confronti di Luigi Carbone, direttore operativo dell’Avellino, e della società, prosciogliendo entrambi da ogni incolpazione. Lo ha reso noto la Federazione italiana giuoco calcio in una nota in cui si è ricordato che Carbone era stato deferito in quanto “sarebbe solito frequentare, in maniera assidua, le sale scommesse e siffatte frequentazioni lasciavano pensare a qualche risultato strano che si sarebbe verificato nel calcio”. Accuse che sono state(Ren)