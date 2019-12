Torino: Gtt, cambiano gli orari di bus e metropolitana nei giorni delle feste natalizie

- Gtt, il gruppo che gestisce il traporto pubblico a Torino, comunica gli orari dei servizi urbani e suburbani di bus, tram e metropolitana nei giorni delle festività natalizie. Parliamo dalla metropolitana: mercoledì 25 dicembre sarà in servizio dalle 7.00 alle 21.30 (ultime partenze da Fermi alle ore 20.40 e Lingotto alle ore 21.05); martedì 31 dicembre sarà invece in servizio fino alle 3.00 del mattino (ultime partenze dalle stazioni Fermi alle ore 2.10 e Lingotto alle ore 2.35); il 26 dicembre, il 1° e 6 gennaio, infine, sarà applicato il normale orario festivo (7.00 – 1.00). Questa invece la situazione per quanto riguarda servizio urbano e suburbano: nelle serate di martedì 24 e martedì 31 dicembre (vigilie di Natale e Capodanno), dopo le ore 20.00, saranno in servizio con percorso ed orario feriale le linee: 1- 2 – 3 – 4 – 5 – 9 - 10 (con bus sull'intero percorso) – 11 – 13 – 15 - 16 CS - 16 CD – 17 – 18 – 30 – 32 – 33 – 35 – 36 – 43 – 45 – 46 – 49 – 51 – 55 – 56 – 57 - 58B – 59 – 62 – 63 – 67 – 68 – 69 - 72. Il 25 dicembre il servizio di tram e bus sarà svolto nelle seguenti fasce orarie: al mattino dalle 7.00 alle 12.30, con ultima partenza dai capolinea centrali alle ore 12.45; al pomeriggio dalle 14.45 alle 19.30, con ultima partenza dai capolinea centrali alle ore 19.45. Queste le linee in servizio nel giorno a Natale: 1 – 2 – 3 – 4 – 5 (transita dal cimitero Parco solo al mattino) – 9 – 10 – 11 – 13 – 15 – 16 cs – 16 cd - 17 – 18 – 19 – 19N (solo mattino) – 30 – 32 – 33 – 35 – 36 – 41 – 42 – 43 – 45 – 46 – 49 – 50 - 55 - 56 – 57 – 58B – 59 – 62 – 63 – 67 – 68 – 69 – 70 – 71 – 72 – 74 (transita dal cimitero Parco solo al mattino) – 76 – 102 (solo mattino) – tranvia Sassi-Superga. Il servizio Night Buster non sarà effettuato martedì 24 e mercoledì 25 dicembre; il 31 dicembre il servizio sarà raddoppiato fino alle ore 3.00 del mattino di Capodanno con partenze ogni 30 minuti.(Rpi)