Speciale infrastrutture: Azerbaigian-Russia, inaugurato nuovo ponte su fiume Samur

- Si è tenuta oggi una cerimonia per sancire l'apertura del nuovo ponte sul fiume Samur, al confine tra Azerbaigian e Russia. Secondo quanto riferisce l'agenzia di stampa "Trend", alla cerimonia hanno preso parte il vicepremier azerbaigiano Shahin Mustafayev, il governatore della regione russa del Dagestan Vladimir Vasiliev, l'ambasciatore azerbaigiano in Russia Polad Bulbuloglu, l'ambasciatore russo in Azerbaigian Mikhail Bocharnikov, il ministro per lo Sviluppo economico di Mosca Maksim Oreshkin, e il governatore del distretto azerbaigiano di Gusar, Shair Alkhasov. Il ponte è stato costruito tramite un finanziamento congiunto da parte di Russia e Azerbaigian, sulla base dell'accordo intergovernativo siglato nel settembre 2013. Il nuovo ponte, che sostituisce quello costruito nel 1957, è lungo 325 metri e largo oltre 17 metri. (Res)