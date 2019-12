Torino: blocchi antismog al traffico sospesi in 24 Comuni a Natale e Santo Stefano

- A Torino e Comuni limitrofi sono sospesi i blocchi antismog al traffico nei giorni 25, 26 dicembre e 1° gennaio, quando il servizio di trasporto pubblico locale è ridotto. Lo rende noto la Città metropolitana di Torino. Le limitazioni, definite dall’accordo del bacino Padano per il miglioramento della qualità dell’aria, in vigore dal 1° ottobre, interessano 24 Comuni: Alpignano, Beinasco, Borgaro Torinese, Carmagnola, Caselle Torinese, Chieri, Chivasso, Collegno, Grugliasco, Ivrea, Leinì, Mappano, Moncalieri, Nichelino, Orbassano, Pianezza, Rivalta di Torino, Rivoli, San Mauro Torinese, Settimo Torinese, Torino, Venaria Reale, Vinovo e Volpiano. In tutti questi Comuni, dunque, a Natale, Santo Stefano e Capodanno si potrà circolare si potrà circolare liberamente e senza restrizioni anche con i veicoli e i ciclomotori più inquinanti: gli Euro 0, 1, 2, 3. Si comunica inoltre che in occasione delle festività i giorni di controllo per l'aggiornamento del semaforo saranno venerdì 27 dicembre invece di giovedì 26 dicembre e martedì 7 gennaio invece di lunedì 6 gennaio. Informazioni e tabelle sulle limitazioni a traffico nel territorio metropolitano sono su http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/ambiente/qualita-aria/blocchi-traffico/(Rpi)