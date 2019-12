Avellino: al lavoro nel frantoio senza autorizzazioni, denunciato

- Al lavoro nel frantoio senza autorizzazioni, finisce nei guai un 70enne in Irpinia. La scoperta dei carabinieri in Valle Ufita. I militari della stazione di Mirabella Eclano (Av), insieme ai tecnici dell’Arpac hanno scoperto un’attività di molitura olive in una struttura che, da alcuni anni, sarebbe risultata essere in curatela fallimentare. L’attività, stando ai rilievi dei carabinieri, sarebbe avvenuta senza alcuna autorizzazione né all’accesso né all’attività commerciale. Ma non è tutto perché i militari hanno scoperto, in un piazzale esterno alla struttura, alcuni rifiuti che avrebbero riportato tracce recenti di combustione, una vasca colma di acque di vegetazione, circa cento quintali di sansa senza tracciabilità documentale, quasi sei quintali di olio senza tracciabilità e un impianto di depurazione e rifiuti. Il 70enne è stato denunciato per gestione e combustione illecita di rifiuti e per esercizio abusivo dell’attività commerciale. Sotto i sigilli la struttura. (Ren)