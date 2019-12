Meteo: le previsioni per oggi a Torino e in Piemonte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Torino oggi, mercoledì 25 dicembre, bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 5°C, lo zero termico si attesterà a 2700m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. Nessuna allerta meteo presente.Piemonte: l'alta pressione associata a correnti da Nordovest, garantisce un Santo Natale soleggiato sulle regioni di Nord-Ovest, salvo qualche annuvolamento sulle Alpi di confine. Clima mite per il periodo, specie in montagna, seppur anche in Valpadana i valori massimi potranno portarsi sui 13-14°C. Venti deboli in pianura, rinforzi da nord-nordovest in montagna in particolari sulle Alpi. Mar Ligure poco mosso.(Rpi)