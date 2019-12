Torino: buoni mobilità per mezzi pubblici per chi rottama veicoli privati, ok della giunta

Torino, 26 dic 10:05 - (Agenzia Nova) - Buoni mobilità per utilizzare i mezzi pubblici per i privati che rottamano il proprio veicolo: questa la misura approvata nei giorni scorso dalla giunta di Torino, con l'obiettivo di migliorare la qualità dell'aria. A erogare i buoni sarà 5T, il soggetto affidatario diretto della gestione integrata dei servizi connessi alla mobilità, cui Palazzo Civico ha affidato - nell'ambito della stessa delibera - un secondo compito: sviluppare una app, per offrire informazioni in tempo reale sugli spostamenti, aggregando informazioni e dati di tutti i mezzi di trasporto, pubblici e privati disponibili, utili a pianificare i viaggi (route planner intermodale, distanze) e anche in termini di fruizione (prenotazione e pagamento dei servizi tramite unico abbonamento o borsellino elettronico). La sperimentazione potrà disporre di 340 mila euro, 125 mila e 500 dei quali direttamente erogati dal Ministero dell'Ambiente, il resto dal Comune di Torino.