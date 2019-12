Torino: il 27 dicembre chiusi gli uffici comunali, aperti i centri d'incontro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Venerdì 27 dicembre, a Torino, resteranno chiusi al pubblico gli uffici comunali e le sedi circoscrizionali, le biblioteche civiche, gli sportelli anagrafici e quelli dei tributi. La decisione di Palazzo Civico di sospendere le attività consentirà di risparmiare su energia elettrica e riscaldamento. Saranno invece garantiti, come è prassi, i servizi legati alla sicurezza urbana, quelli essenziali e le attività di pronto intervento collegate a viabilità e a lavori pubblici. Sarà inoltre assicurato il regolare funzionamento delle strutture residenziali (per anziani, disabili, minori) dei Servizi socio-assistenziali. Saranno costantemente attivi i reparti operativi della Polizia Municipale, mentre gli sportelli dell'Ufficio verbali del Comando, in via Bologna 74, resteranno chiusi sia venerdì 27 sia sabato 28 dicembre. Gli uffici dell'URP rimarranno chiusi, mentre Informacittà, in piazza Palazzo di Città 9/A rimarrà aperto venerdì con orario 9 – 13. Nelle giornate di vigilia, rispettivamente di Natale e Capodanno, l’Urp effettuerà orario ridotto, dalle 8,30 alle 14, mentre Informacittà sarà aperto dalle 8,30 alle 16. (segue) (Rpi)