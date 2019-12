Torino: il 27 dicembre chiusi gli uffici comunali, aperti i centri d'incontro (2)

- Venerdì 27 dicembre saranno aperti numerosi centri d’incontro. Nella Circoscrizione 2 saranno pronti ad accogliere i frequentanti il Mandala (corso Orbassano, 327/A) dalle 15 alle 18,30; Giovanni XXIII (via Giacomo Dina, 45/B) dalle 15,30 alle 18,30; Giajone (via Filadelfia, 242) dalle 14 alle 18,30; Cimabue (via Rubino 86/A) dalle 14,30 alle 18,30, Rignon (corso Orbassano, 200) dalle 14,30 alle 18: il centro di via Plava, 66 dalle 14 alle 18,30 e quello di via Negarville, 8/3 dalle 14,30 alle 18,30. Nella Circoscrizione 4 resterà aperto il centro d’incontro di piazza Umbria, 28 bis; porte aperte anche per il Palazzetto di via Moncrivello 8, nella Circoscrizione 6 e dei centri d’incontro della Circoscrizione 8 “San Salvario”, dalle 8 alle 19 e “La Casella”, in Viale Monti dalle 14,30 alle 18,30. (Rpi)