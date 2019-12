Sicurezza: Piemonte e Val d'Aosta, 2340 poliziotti nelle stazioni ferroviarie durante le feste

- Servizi straordinari da parte della Polizia, lungo le tratte ferroviarie di Piemonte e Valle d'Aosta, nei giorni festivi tra Natale e capodanno. Complessivamente nei territori delle 2 Regioni la Polfer sta impiegando 2340 agenti, in stazione e a bordo treno: agiscono per prevenire e contrastare furti, aggressioni e vandalizzazioni, e scortano in tutto 711 treni. I controlli coinvolgono gli scali ferroviari di Torino Porta Nuova, Alessandria, Novi Ligure, Novara, Asti, Biella Cuneo, Bra, Vercelli, Santhià e Aosta. (Rpi)