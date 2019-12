Torino: buoni mobilità per mezzi pubblici per chi rottama veicoli privati, ok della giunta (2)

Torino, 26 dic 10:05 - (Agenzia Nova) - La deliberazione approvata si inserisce nel quadro del servizio Maas (Mobility as a service) e corrisponde a un modello di mobilità che presuppone il passaggio da un paradigma di proprietà personale dei mezzi individuali di trasporto a quello della fruizione condivisa e di una policy di estensione delle pedonalizzazioni e delle aree a traffico limitato: "In fatto di mobilità è impegno della nostra Amministrazione – sottolinea Maria Lapietra, assessore alla viabilità – indurre il riequilibrio della domanda di trasporto tra collettivo e individuale, in modo da ridurre la congestione e migliorare l'accessibilità alle diverse funzioni urbane. Il perseguimento di questa strategia comporta una politica incisiva, che favorisca l'uso del trasporto pubblico e lo sviluppo di nuovi servizi in sharing." (Rpi) © Agenzia Nova - Riproduzione riservata