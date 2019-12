Speciale difesa: ministro Ciuca accoglie a Bucarest capo di Stato maggiore dell'Esercito canadese

- Il ministro della Difesa romeno Nicolae Ciuca e il capo dello Stato maggiore, generale Daniel Petrescu, hanno accolto alla base militare Mihail Kogalniceanu (sud-ovest della Romania), il capo di Stato maggiore dell'Esercito canadese, generale Jonathan H. Vance, in visita in Romania. Secondo un comunicato stampa del ministero di Bucarest, i colloqui hanno puntato sullo stato della cooperazione tra gli eserciti romeno e canadese nella Nato, nell'Onu e nell'Osce e sulla sicurezza nella regione estesa del Mar Nero. Gli esponenti romeni hanno ringraziato il generale canadese per il contributo al consolidamento della capacità operativa dell'Esercito romeno e per il sostegno alle iniziative regionali in via di svolgimento. Il Canada contribuisce con personale dello Stato maggiore nelle unità Nato esistenti sul territorio della Romania. "Le missioni svolte congiuntamente garantiscono lo sviluppo della capacità di reazione e di deterrenza, come parte del piano della Nato di rafforzare il fianco est dell'Aleanza, ma anche il consolidamento dell'interoperabilità tra le forze aeree romene e canadesi", si legge ancora nel comunicato. (Rob)