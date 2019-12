Speciale difesa: ministro ceco Metnar conferma impegno di Praga in missioni internazionali sino al 2022

- Anche nel 2021 e nel 2022 la Repubblica Ceca invierà probabilmente le proprie truppe nelle missioni internazionali militari che la vedono già impegnata ora. Lo ha riferito all'agenzia di stampa "Ctk" il ministro della Difesa ceco, Lubomir Metnar, evidenziando la necessità di concentrarsi soprattutto sulle missioni in Afghanistan e in Nord Africa. Proprio in Afghanistan la Repubblica Ceca ha il suo contingente più ampio, composto da oltre 300 militari. L'unità più numerosa è quella stanziata a guardia della base aerea di Bagram, e in futuro sarà ridotta per spostare militari in operazioni considerate prioritarie, come l'addestramento delle forze speciali e di sicurezza afghane. L'Esercito ceco parteciperà anche al rafforzamento dell'ospedale militare di Kabul. Altre regioni in cui c'è una presenza militare ceca sono l'area baltica, l'Iraq, il Sinai, i Balcani, il Golan e il Mali. In Mali le Forze armate ceche assumeranno il comando della missione di addestramento dell'Unione europea nella seconda metà del 2020. (Rep)