Sanità: Speranza, auguri a chi lavora prendendosi cura nostra salute

- “Ci sono lavori che non possono essere interrotti, neanche durante le feste di Natale. Giorno e notte: medici, infermieri, operatori sanitari, volontari, lavorano per prendersi cura della salute di tutti noi. Perché nessuna cura è possibile senza di loro. Grazie per esserci. Buon Natale”. Sono arrivati in un video pubblicato su Facebook, gli auguri del ministro della Salute, Roberto Speranza, ai professionisti e ai volontari della mondo della sanità. (Ren)