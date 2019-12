Speciale difesa: Di Maio, missione Unfil importante deterrente a uso della forza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La nostra missione rappresenta un importante deterrente all’uso della forza, baluardo per la sicurezza di Israele e tassello essenziale per la stabilità del Libano. Lo ha detto dal sud del Libano, il ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, davanti ai militari italiani impegnati nella missione di interposizione delle Nazioni Unite (Unifil). Nel suo intervento, il titolare della Farnesina ha fatto riferimento al dialogo tripartito, sotto l’egida di Unifil, tra i militari libanesi e israeliani. “Anche la componente politica della missione è fondamentale per assicurare il dialogo tra le Forze armate libanesi e le Forze di difesa israeliane”, ha detto. Di Maio ha ringraziato i militari italiani dispiegati a Shama, nel Libano meridionale, per “l’opera di mediazione essenziale intorno alla blue line, un’azione per preservare quel filo di fiducia che è sembrato in più occasioni smarrito”. Il ministro degli Esteri ha sottolineato la capacità di relazionarsi dei militari italiani con la popolazione locale nell’ambito delle missioni in cui sono impegnati. L’approccio italiano è stato apprezzato sia dal segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, che dal Palazzo di Vetro, ha aggiunto. (Lib)