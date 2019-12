Speciale difesa: Guerini, Legge Bilancio passo avanti del governo nel settore

- La legge di Bilancio e altri recenti provvedimenti rappresentano un passo avanti del governo a favore della difesa. Lo ha detto in una nota il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini. “Assunzione di responsabilità verso il Paese”, ha commentato il ministro all’atto dell’approvazione della legge di Bilancio. “E’ il momento del fare. Abbiamo una grande responsabilità verso il Paese e tanti obiettivi ancora da raggiungere. Un grande ed importante passo in avanti è stato fatto con le misure approvate in materia di Difesa, misure che faranno bene a tutto il personale, militare e civile del comparto e, più in generale, a tutti i cittadini”. Tra le disposizioni approvate figurano importanti provvedimenti a sostegno delle iniziative intraprese nel settore della bonifica di navi e siti su cui insistono poligoni militari e a favore del personale civile della Difesa, per il quale rappresentano solo l’avvio di un progetto più articolato e complesso. Nello specifico, nel settore delle bonifiche è stato previsto un finanziamento ad hoc di 46 milioni di euro totali, per il periodo 2020-23, per interventi su poligoni militari ed è stata inoltre riconosciuta la priorità per le unità navali con presenza di amianto nell’impiego del fondo destinato agli interventi di bonifica di edifici pubblici, per un totale di 12 milioni di euro per il triennio 2020-2022. (Com)