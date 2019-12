Sanremo (Im): molestano i passanti con richieste di denaro, chiesti tre daspo urbani

- Nella mattinata di oggi, i carabinieri della stazione dell'Arma di Sanremo (Im) hanno effettuato dei controlli di polizia presso i giardini pubblici di piazza Medaglie d’oro, corso Matteotti e via Palazzo, provvedendo a sanzionare e contestualmente allontanare sei clochards. Sono tutti accusati di aver importunato i passanti all’esterno dei negozi con richieste di denaro, spesso troppo insistenti. Per tre di loro, tutti italiani, considerata la reitarazione, è stata inoltrata richiesta per l’irrogazione del daspo urbano. (Ren)