Umbria: Bettarelli (Pd), discorso Tesei, su ambiente e agricolture idee confuse (2)

- Il consigliere umbro ha evidenziato l’intenzione di “perseguire un modello di sviluppo capace di limitare la produzione dei rifiuti, che possano diventare materie prime e seconde per essere impiegati in nuovi cicli produttivi, sapendo che la creazione di tale imprese può generare emissioni gassose fastidiose per la popolazione; presenteremo a breve una proposta di legge sulle emissioni gassose con impatto odorigeno delle aziende che si occupano di rifiuti, per tutelare la salute dei cittadini”. Michele Bettarelli, ha ritenuto “confuso l’approccio alle questioni dell’agricoltura: le metà delle sei pagine dedicate all’argomento sono di critica alle politiche della passata giunta mentre l’assessore Roberto Morroni ha definito pubblicamente ‘positiva l’esperienza di questi anni, in cui l’Umbria ha maturato un’esperienza di valore’ e i dati che emergono dallo stato di avanzamento del Psr 2014 – 2020 sia per la spesa impegnata sia per quella pagata sono estremamente positivi. Inoltre, mentre l’attualità richiede alla politica uno sforzo di competenza per leggere sfide e opportunità del mercato, fornendo strumenti e chiavi di lettura in collaborazione con il sistema di ricerca e dell’Università, si è registrata la sola canea dei leader nazionali contro Nutella e Canapa sativa. Un silenzio e delle critiche fuori luogo che destano preoccupazione per le azioni di chi evidentemente non conosce il proprio territorio e lo sforzo di tanti agricoltori umbri che hanno visto in questo mercato un’opportunità economica compatibile con la bellezza del nostro territorio. Non abbiamo ricevuto alcun chiarimento neppure sulla filiera del tabacco, che è per la nostra regione un perno economico importante". "Una filiera – ha concluso Bettarelli – che da anni ha imparato a fare i conti con il mercato: ma è dalla capacità di Regione e Governo di facilitare la trattativa con le multinazionali che dipende la possibilità di garantire alle aziende umbre che gli sforzi fatti per migliorare prodotto e condizioni ambientali possano avere la giusta remunerazione”. (Ren)