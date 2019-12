Speciale difesa: Guerini, con accordo Piaggio Aerospace raggiunto obiettivo importante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il contratto da circa 200 milioni di euro firmato dal ministero della Difesa con Piaggio Aerospace è “espressione di una comune e solida volontà del Governo di trovare soluzioni adeguate per la Difesa e per le nostre aziende”. A dirlo è stato il ministro Lorenzo Guerini, citato in un comunicato stampa, commentando l’ordine relativo sia all’acquisto di nuovi velivoli P.180 Avanti EVO sia all’ammodernamento di parte della flotta già in dotazione alle Forze Armate. “Abbiamo raggiunto un importante obiettivo”, ha detto Guerini, il quale ha voluto ringraziare il collega dello Sviluppo Economico, Stefano Patuanelli, “con il quale abbiamo lavorato molto, e bene, per questo risultato”. (Com)