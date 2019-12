Speciale difesa: ministro Estonia, 175 milioni di dollari di aiuti Usa a paesi baltici

- Gli aiuti militari statunitensi alle nazioni baltiche di Estonia, Lettonia e Lituania - tre membri della Nato che confinano con la Russia - saliranno a 175 milioni per il 2020. Lo ha detto il ministero della Difesa estone. Gli aiuti sono stati inclusi nel National defense authorization Act (Ndaa) del 2020 che il presidente degli Stati Uniti Trump ha firmato la settimana scorsa. "Il nostro alleato conferma chiaramente il suo impegno nella difesa collettiva sul fianco orientale dell'Europa", ha dichiarato Juri Luik, ministro della Difesa estone, in una nota. Circa 50 milioni di dollari verranno utilizzati dagli Stati Uniti per creare un fondo per potenziare le capacità di difesa aerea in tutta la regione. (Was)