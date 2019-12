Genova: motocross e doni per i piccoli pazienti del Gaslini

- Si è svolta ieri, presso l’ospedale Gaslini di Genova la manifestazione “Freestyle Motocross Show”, evento benefico di mototerapia dedicato ai bambini ivi ricoverati ed organizzata dall’ente ospedaliero unitamente ai campioni di motocross del Daboot team in collaborazione con la Federazione motociclisti italiana. L’evento si è sviluppato attraverso l’effettuazione di esibizioni freestyle con motocross elettriche all’interno della struttura sanitaria nonché giri di prova rivolti ai giovani pazienti ed ai bambini affetti da disabilità. Nella circostanza ha partecipato anche l’Arma dei carabinieri che nel 2017 ha siglato un protocollo d’intesa con la Fmi. I carabinieri hanno fornito il proprio contributo inviando un proprio istruttore di guida, il vicebrigadiere Livio Bellone in servizio presso il comando compagnia di Sanremo, per accompagnare i bambini durante l’effettuazione del giro di prova consentendo ai giovani centauri, equipaggiati con protezioni, caschi e guanti, di salire sulle mini-moto provando l’ebrezza di sentirsi piloti per un giorno. Nell’occasione, a bordo delle moto elettriche, gli istruttori hanno percorso i corridoi e le corsie dell’ospedale, distribuendo doni ai pazienti allettati. (Ren)