Speciale infrastrutture: Egitto, Al Sisi spinge per il rapido sviluppo delle ferrovie

- I giornali egiziani di oggi trattano in primo luogo le direttive impartite al governo dal presidente Abdel Fatah al Sisi per modernizzare rapidamente le ferrovie. Sia il giornale "Al Ahram" che "al Akhbar" e "al Gomhoria" hanno dedicato ampio spazio alle direttive del presidente Al Sisi per istituire una stazione di servizio centrale integrata per le ferrovie dell'Alto Egitto nella regione di Bashtil; per attuare il progetto della metropolitana di Abu Qir e del tram di Raml nel Governatorato di Alessandria; per continuare a implementare una strategia di modernizzazione idel sistema di trasporto in Egitto in modo da potenziare in modo comprensibile questo settore. Questo è avvenuto durante l'incontro con Mustafa Madbouly, primo ministro, e il team del ministero dei Trasporti, per completare rapidamente i contratti con le società internazionali che forniscono treni e per ottenere l'ammodernamento desiderato nel sistema delle strutture ferroviarie. (Cae)