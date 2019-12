Speciale infrastrutture: Costa d’Avorio, approvata offerta tecnica francese per costruzione metropolitana di Abidjan

- Le autorità della Costa d’Avorio hanno approvato l'offerta tecnica e finanziaria presentata dal consorzio francese formato da Bouygues Travaux Publics, Alstom, Colas Rail e Keolis per la costruzione della prima linea della metropolitana ad Abidjan. Lo ha reso noto in la compagnia di trasporti ferroviari di Abidjan (Star), che riunisce le quattro compagie. “Il costo di costruzione della metropolitana è di 1,36 miliardi di euro”, si legge nella nota, secondo cui Bouygues Travaux Publics sarà responsabile della gestione dei progetti e dell'ingegneria civile, Colas Rail (gruppo Bouygues) curerà la realizzazione dei binari e l'alimentazione elettrica, Alstom si occuperà della messa in funzione del materiale rotabile, delle segnalazioni di telecomunicazioni e delle attrezzature di deposito e Keolis (gruppo Sncf) sarà responsabile del funzionamento e della manutenzione e garantirà la revisione operativa del sistema durante la fase di costruzione. Una volta realizzata, la metropolitana attraverserà la metropoli ivoriana da nord a sud per 37 chilometri fino all'aeroporto lungo un corridoio ferroviario in gran partye già esistente. I lavori sono stati lanciati ufficialmente dai presidenti Alassane Ouattara e dal francese Emmanuel Macron nel novembre 2017, tuttavia il cantiere vero e proprio dovrebbe iniziare alla fine del 2020. (Res)