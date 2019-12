Calabria: Oliverio non si ricandida e converge su Callipo

- Il governatore uscente della Calabria, Mario Oliverio, ha acconsentito alla richiesta del segretario Pd Nicola Zingaretti di fare un “passo indietro” per la candidatura. Il presidente Oliverio in una lettera indirizzata al segretario dem ha spiegato, dopo aver evocato la metafora biblica di Salomone che “pur ritenendo di avere tutte le ragioni del mondo, non faccio dividere il bambino a metà. Di altri sono e saranno le responsabilità. La storia si incaricherà di fare giustizia di tutto, presto o tardi. Io faccio un passo indietro per non consentire che venga distrutto e dilaniato un patrimonio che è la mia storia politica”. Oliverio ha anche annunciato che sosterrà la candidatura di Callipo. (segue) (Ren)