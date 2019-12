Speciale difesa: Russia, caccia Su-57 precipita territorio di Chabarovsk durante volo di prova

- Un caccia multiruolo di quinta generazione Su-57 russo è precipitato in un’area boschiva nella regione di Chabarovsk nella Russia estremo-orientale. Lo ha confermato una fonte dell’amministrazione comunale di Komsomol'sk-na-Amure all’agenzia di stampa “Tass”. Da quanto emerso, il pilota non è rimasto ferito in quanto è riuscito ad abbandonare rapidamente il velivolo. Sembra che il Sukhoi Su-57 (noto anche come T-50 o Pak Fa) l'aereo da combattimento multiruolo di quinta generazione si è schiantato durante le prove di produzione. Una commissione speciale è stata istituita per indagare sulle cause dell'incidente dell'aereo, secondo quanto riferito dal servizio stampa della United Aircraft Corporation. Il caccia Su-57 di quinta generazione è progettato per distruggere tutti i tipi di bersagli aerei, terrestri e navali. Il velivolo sviluppa una velocità di crociera supersonica, trasporta armamenti all'interno della sua fusoliera, presenta un rivestimento invisibile e le più moderne attrezzature di bordo. (Rum)