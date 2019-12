Speciale difesa: velivoli spia Usa tornano a sorvolare la Corea del Sud

- Due velivoli da sorveglianza delle Forze armate statunitensi hanno sorvolato la Penisola coreana, mentre cresce il timore per un test balistico a lungo raggio nordcoreano, dopo il riferimento di Pyongyang a un “regalo di Natale” nel contesto della crisi del dialogo sulla denuclearizzazione. Un velivolo RC-135W Rivet Joint ha sorvolato lo spazio aereo sudcoreano nel fine settimana ad una altitudine di 9,4 chilometri, secondo il sito Aircraft Spots. Il velivolo è dotato di strumentazione in grado di individuare i segnali che precedono il lancio di un missile e di analizzarne la traiettoria balistica. Lo spazio aereo sudcoreano è stato sorvolato anche da un velivolo E-8C Joint Stars (Jstars), un velivolo da sorveglianza, comando e controllo in grado di monitorare i siti di lancio nordcoreani. (Res)