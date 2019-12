Umbria: Bettarelli (Pd), discorso Tesei, su ambiente e agricolture idee confuse

- “Abbiamo assistito alla lettura del ‘libro dei sogni’ e di linee programmatiche che descrivono un quadro apocalittico, con obiettivi vaghi e nella totale assenza di azioni, strumenti e risorse per raggiungerli. Colpisce poi il silenzio sull’ambiente e l’approccio confuso alle questioni dell’agricoltura”. Lo ha dichiarato il consigliere della Regione Umbria Michele Bettarelli (Pd) commentando criticamente il discorso svolto in Aula del presidente della giunta, Donatella Tesei, durante la presentazione delle linee programmati che della nuova giunta, rilevando che “la campagna elettorale è finita ma pare che nessuno, nel Centrodestra, se ne sia accorto”. Bettarelli ha sottolineato che “essere minoranza prima che opposizione significa proporre e lavorare in modo costruttivo per la nostra Regione: ciò presuppone anche di ricevere risposte a domande specifiche sulle Linee programmatiche, invece il silenzio è stato assordante. Silenzio sull’ambiente, una questione seria e prioritaria che invece è stata affrontata velocemente, senza idee in alcuni casi, in altre confuse e poco chiare su tematiche importanti. Nessuna risposta sulla possibilità di un inceneritore in Umbria, nessuna spiegazione sulla richiesta di Acea di poter bruciare tonnellate di rifiuti nell’inceneritore di Maratta, trasformando così Terni nell’inceneritore di Roma. Nessuna risposta circa l’intenzione di proseguire sul lavoro impostato fino ad ora da una Regione che ha investito per la costruzione di un ciclo di rifiuti ispirato all’economia circolare, che ha promosso comportamenti virtuosi puntando al raggiungimento di un sistema rifiuti zero. La questione ambientale che è legata al territorio e alla salute deve essere affrontata nella sua interezza è in tutte le aree e città umbre. Invece non c’è nessun riferimento a Perugia, Foligno, Città di Casello, Spoleto o Gubbio”. (segue) (Ren)