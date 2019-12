Vibo Valentia: Mangialavori (FI), opere pubbliche, via libera a finanziamenti per due mln in città

Roma, 24 dic 17:04 - (Agenzia Nova) - "Con l'approvazione della manovra di bilancio viene messo il sigillo al contributo di due milioni di euro per la città di Vibo Valentia". Lo ha detto in una nota il senatore di Forza Italia Giuseppe Mangialavori. Il parlamentare ha aggiunto: "Il via libera al finanziamento arriva grazie a un mio specifico emendamento che permetterà al Comune di Vibo di ricevere fondi per la realizzazione di importanti opere pubbliche. L'approvazione finale del provvedimento corona un lavoro parlamentare intenso e senza sosta, finalizzato a ottenere benefici per l'intera città di Vibo. È un grande successo politico di cui andare orgogliosi". (Ren)