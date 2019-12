Capaccio Paestum (Sa): scoperti 3,8 chili di marijuana in un parcheggio

- I carabinieri della stazione di Capaccio Scalo (Sa) hanno scoperto e sequestrato 3,8 chilogrammi di marijuana. La scoperta è avvenuta in mattinata, all’interno del parcheggio di un albergo della zona. La droga era stata nascosta all’interno di un sacchetto di plastica in cui i militari hanno rinvenuto la marjuana già suddivisa in pacchetti. Lo stupefacente è stato sequestrato. (Ren)