Campania: M5s, approvate in bilancio proposte stop ai forni, Unesco, export

- “Nella legge di bilancio appena approvata in consiglio regionale della Campania siamo riusciti a portare a casa importanti proposte in tema lavoro e beni culturali”. Lo ha annunciato il gruppo regionale del M5s della Campania con un post su Facebook. Nello specifico: “100mila euro per ampliare il numero di imprese che operano nel mercato internazionale e realizzare iniziative per promuovere l'export, 300mila euro per candidare beni culturali della Campania a diventare patrimonio Unesco, stop ai nuovi forni crematori senza autorizzazione regionale e misure a sostegno delle piccole agenzie funebri che non saranno più penalizzate” (Ren)