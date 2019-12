Speciale difesa: Romania, ministri in visita in Afghanistan

- Il ministro romeno della Difesa, Nicolae-Ionel Ciuca, insieme a quello dell'Interno, Marcel Vela, e al capo di Stato maggiore della Difesa, il generale-tenente Daniel Petrescu, hanno effettuato una visita di lavoro in Afghanistan. Secondo un comunicato rilasciato dal dicastero della Difesa di Bucarest, Ciuca si è recato nelle basi militari di Kandahar e di Kabul, dove ha incontrato i militari romeni dislocati in quelle aree. Il ministro Ciuca ha avuto un incontro con il generale-tenente Giles Hill, sostituto del comandante della Missione Nato Resolute Support (Rsm). I due hanno analizzato la situazione di sicurezza in Afghanistan, l'attuale contributo della Romania con forze alla Missione Nato Resolute Support, il sesto paese contributore con truppe a questo teatro operativo, il sostegno concesso dalle forze Usa ai militari romeni e i propositi del Comando Multinazionale per il 2020. Il ministro dell'Interno Vela ha incontrato a Kabul i 24 gendarmi romeni che partecipano alla missione Resolute Support. E' stato sottolineato in questa occasione che i gendarmi romeni godono della fiducia dei loro partner, i quali apprezzano il loro professionismo nel compiere le missioni. Attualmente, l'Esercito romeno ha dislocati oltre 1.200 militari in missioni all'estero, tra cui 775 militari in Afghanistan. Dal 2002, durante le missioni nei teatri operativi in Afghanistan, Iraq e Kosovo, 30 militari romeni sono caduti in combattimento, tra cui 27 nel paese dell'Asia centrale. (Rob)