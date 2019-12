Balcani: incontro leader a Tirana, proteste per presenza presidente serbo Vucic

- Gruppi di attivisti del Movimento Vetevendosje hanno protestato questa sera a Tirana contro la visita nella capitale albanese del presidente serbo Aleksandar Vucic, nell'ambito l'iniziativa denominata "mini Schengen" per una libera circolazione di merci, capitale, persone e servizi fra i tre paesi coinvolti: Albania, Serbia e Macedonia del Nord. La polizia ha creato un cordone davanti all'albergo dove si sta svolgendo l'incontro fra il premier albanese Edi Rama, quello macedone Zoran Zaev e il presidente serbo Vucic. I manifestanti tengono in mano foto dei massacri dei civili albanesi avvenuti all'inizio degli Anni Novanta in Kosovo da parte delle milizie serbe, riportando anche le recenti dichiarazioni di Vucic sul massacro di Recak, secondo cui sarebbe stato un crimine inventato. Una dichiarazione che ha scatenato l'ira degli albanesi. (segue) (Alt)