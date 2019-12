Nord Macedonia: premier Zaev, puntiamo a uguaglianza totale tra comunità del paese

- La Macedonia del Nord non deve permettere che sorgano le condizioni in cui la minoranza albanese possa considerare una secessione dal paese. Lo ha detto il primo ministro macedone Zoran Zaev, in un'intervista all'emittente serba "Tv Pink". "Penso che in Serbia, l'epoca di Milosevic ha avuto l'effetto di separare il Kosovo dalla Serbia. Il Kosovo e la Serbia oggi hanno entrambi problemi", ha osservato Zaev evidenziando che il governo di Skopje sta invece preparando "un processo inclusivo perché abbiamo imparato dal passato". "Siamo tutti allo stesso livello ora, tutti i cittadini hanno diritti e obblighi uguali, e stiamo lavorando per migliorarli fino a che non raggiungeremo un'uguaglianza al 100 per cento", ha dichiarato Zaev rispondendo ad una domanda sulla legge che equipara l'albanese al macedone come lingua ufficiale della Macedonia del Nord. (segue) (Mas)