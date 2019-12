I fatti del giorno - Balcani (4)

- Kosovo: leader Ldk Mustafa, inutili le "pressioni" per formare un governo - La Lega democratica del Kosovo (Ldk) si muove cautamente sulla formazione del governo forte del fatto di aver raggiunto un numero di voti quasi uguali a quello del Movimento Vetevendosje. Così il leader dell'Ldk, l'ex premier Isa Mustafa, è tornato sul tema delle trattative per la formazione del nuovo governo alla luce del risultato delle elezioni del 6 ottobre. In un messaggio diffuso in occasione del 30mo anniversario della fondazione del partito, Mustafa non ha mancato di parlare delle prospettive del futuro governo, sottolineando di volere "una coalizione che venga creata senza campagne contro l'Ldk e senza pressioni". Secondo Mustafa, l'Ldk è un partito "pluralista" che si è assunto responsabilità per il Kosovo in tutte le fasi "prima e dopo la guerra" per cui non ha bisogno di "pressioni da parte del pubblico o dei media" per formare un governo. Mustafa ha confermato che stanno andando i negoziati per trovare un accordo su un governo stabile per i prossimi quattro anni: "In questi sforzi siamo consapevoli delle differenze ideologiche e di cultura politica ma stiamo cercando di trovare un modo per governare insieme". (segue) (Res)