Difesa: i soldati italiani a lavoro anche durante le festività in operazioni in Italia e all'estero (2)

- Nel corso delle prossime festività, le unità dell'Esercito impegnate nell'Operazione continueranno a lavorare incessantemente, per garantire la sicurezza nelle aree urbane del Paese in un periodo in cui le città italiane sono particolarmente piene di eventi, e affollate. Oltre tremila invece i soldati italiani impegnati nelle missioni all'estero che trascorreranno in servizio il giorno di Natale e la notte di San Silvestro. L'Esercito Italiano contribuisce con il suo diuturno addestramento e la sua presenza alla stabilizzazione e alla sicurezza di oltre 16 zone di operazione, nell'ambito di missioni internazionali. Tra queste assumono particolare importanza quelle a guida italiana: Libano, Kosovo e Somalia. I militari impegnati oltre i confini italiani continueranno ad operare, con impegno e dedizione, per la sicurezza internazionale, trascorrendo con i colleghi le imminenti festività, con la certezza di poter abbracciare di nuovo i propri cari al termine dell'impiego operativo. L'Esercito è un'istituzione pronta ed efficiente, basata sull'elemento umano e supportata da moderne tecnologie, elemento cardine del sistema di difesa per la sicurezza interna ed esterna del Paese. (Com)