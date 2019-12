Speciale energia: Grecia, Depa approva partecipazione a progetto per terminal di stoccaggio gas ad Alessandropoli

- Il Consiglio di amministrazione della compagnia statale del gas greca (Depa) ha approvato la partecipazione della società al progetto dell'unità di rigassificazione di stoccaggio galleggiante (Fsru) nel porto di Alessandropoli. Il progetto, che include un terminal per il gas naturale liquefatto (Gnl), aprirà il mercato del gas naturale greco a una maggiore concorrenza. Si tratta, ricorda l’agenzia di stampa “Ana-Mpa”, sia un progetto di interesse comune dell'Unione europea per una rete energetica europea connessa che fortemente sostenuto dagli Stati Uniti. Depa deterrà una quota del 20 per cento della quota di capitale di Gastrade, società responsabile della costruzione della stazione terminale di Gnl. Il progetto è anche correlato ai lavori di connettività energetica dell'Europa centrale e sud-orientale (Cesec) per accelerare l'integrazione dei mercati del gas e dell'elettricità dell'Europa centro-orientale e sud-orientale e al progetto Igb, l’inteconnettore Grecia-Bulgaria, in cui è coinvolto anche Depa. Adesso il piano deve essere approvato dalla Commissione greca per la concorrenza e successivamente deve essere sottoposto ad una decisione finale di investimento (Fid). Il Fid dovrebbe arrivare, secondo i media greci, nel terzo trimestre del 2020 e le operazioni della Fsru inizieranno nel settembre 2022. (Gra)