Speciale energia: Brasile, Petrobras Biocombustivel annuncia vendita industria biodiesel nel sud del paese

- La compagnia petrolifera statale brasiliana Petrobras ha annunciato la messa in vendita delle quote dell'industria per la produzione di biodiesel Sul Brasil S/A Biodiesel Industry and Commerce (BSBios), detenute dalla controllata Petrobras Biocombustivel (PBio). La società detiene il 50 per cento delle quote. Il restante 50 per cento è di proprietà della RP Biocombustiveis SA, sigla che ha a sua volta annunciato di voler vendere le proprie quote. BSBios possiede due impianti di biodiesel, uno a Passo Fundo, nello stato di Rio Grande do Sul, e l'altro a Marialva, nello stato di Paraná. L'impianto di Passo Fundo ha la capacità di produrre 288 mila metri cubi di biodiesel all'anno. Entro il 2020, la capacità dovrebbe essere estesa a 414.000 metri cubi all'anno. L'impianto è in grado di lavorare 1.152 mila tonnellate all'anno di grano e immagazzinare fino a 120 mila tonnellate di grano, 60 mila tonnellate di crusca e 7.500 metri cubi di biodiesel. Lo stabilimento di Marialva può produrre invece fino a 414.000metri cubi di biodiesel all'anno e immagazzinare 3 mila metri cubi di olio vegetale, 1.500 metri cubi di grasso animale e 4.500 mila metri cubi di biodiesel. (Brb)