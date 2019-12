Speciale energia: entra in esercizio parco eolico Enel da 450 MW negli Usa

- Enel, attraverso la sua controllata statunitense per le rinnovabili Enel Green Power North America, Inc. (Egpna), ha messo in esercizio il parco eolico da 450 Megawatt (Mw) di High Lonesome situato nelle contee di Upton e Crockett in Texas, il più grande parco eolico in esercizio presente nel portafoglio globale di rinnovabili del Gruppo. Enel ha inoltre siglato con Danone North America, società di pubblica utilità, un Power Purchase Agreement (Ppa) della durata di 12 anni per la fornitura di energia rinnovabile, che prevede la consegna dell’elettricità prodotta da una porzione di 20,6 Mwdel progetto all’azienda di prodotti alimentari e bevande, permettendo l’espansione del parco di ulteriori 50 Mw e incrementando così la capacità di High Lonesome fino a un totale di 500 Mw. Si prevede che l’espansione da 50 Mw di High Lonesome, attualmente in costruzione, inizi a produrre energia nel primo trimestre del 2020. “L’avvio del più grande parco eolico di Enel al mondo segna il raggiungimento di un importante obiettivo per la nostra Società e conferma il nostro impegno ad accelerare lo sviluppo delle rinnovabil”, commenta Antonio Cammisecra, Ceo di Enel Green Power. “Questo traguardo, insieme alla nuova partnership, vuole sostenere gli obiettivi di Danone North America in tema di energie rinnovabili e rafforzare il nostro costante impegno nell’offrire soluzioni personalizzate ai nostri clienti per il raggiungimento dei loro obiettivi di sostenibilità". L’accordo tra Enel e Danone North America fornirà elettricità a sufficienza per produrre l’equivalente di quasi 800 milioni di vasetti di yogurt e di oltre 80 milioni di galloni di latte per anno, sostenendo così l’impegno di Danone North America ad assicurare che, entro il 2030, il 100 per cento dell’elettricità acquisita dall’azienda di prodotti alimentari e bevande provenga da fonti rinnovabili. (Com)