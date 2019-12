Speciale energia: Legge Bilancio, M5s, percorso verso crescita finalmente sostenibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' stata approvata alla Camera una manovra di bilancio che consentirà al nostro Paese di fare un altro importante passo verso un modello economico finalmente sostenibile. Abbiamo stanziato oltre 4 miliardi di euro per finanziare lo sviluppo di un Green new deal italiano, con la riduzione delle emissioni di gas serra, incentivando le energie rinnovabili e incrementando i posti di lavoro nella green economy. Un percorso iniziato con il decreto Clima e proseguito con la legge Salvamare, per ripulire i nostri mari, fiumi e laghi dalla plastica, a cui ora si aggiungono appunto le misure previste dalla legge di Bilancio". Lo affermano, in una nota, i deputati del Movimento cinque stelle delle commissioni Ambiente, Attività produttive e Trasporti della Camera. "Disincentivare l'utilizzo di plastica monouso è fondamentale, come anche incentivare la mobilità sostenibile, come peraltro già fatto con il decreto Clima - proseguono i parlamentari pentastellati -. In manovra prevediamo l'obbligo, per gli Enti pubblici che devono rinnovare il parco autobus, a partire dal primo gennaio 2020, di acquistare o noleggiare almeno il 50 per cento di nuovi veicoli ad energia elettrica, ibrida o alimentati a idrogeno. Stiamo stanziando quasi 21 miliardi di euro nei prossimi anni affinchè le Amministrazioni statali investano nella riduzione delle emissioni inquinanti, nel risparmio energetico e nello sviluppo di un'economia decarbonizzata e circolare. Per il prossimo triennio i Comuni avranno a disposizione oltre 2 miliardi e mezzo di euro per l'efficientamento energetico e la messa in sicurezza del territorio e 400 milioni di euro per la rigenerazione urbana delle periferie. Per decenni - concludono i deputati del M5s - i politici hanno parlato per slogan citando il rispetto dell'ambiente, noi abbiamo finalmente iniziato un percorso virtuoso e concreto per un'Italia sempre più sostenibile". (Com)