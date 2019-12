Speciale energia: Arabia Saudita, Aramco smentisce notizie su attività esplorazione in Siria

- La compagnia petrolifera saudita Aramco ha smentito le notizie secondo cui starebbe conducendo attività di esplorazione in Siria. In un comunicato, Saudi Aramco ha dichiarato che "non partecipa a nessuna operazione relativa alla produzione" di greggio in Siria, aggiungendo di non essere coinvolta in alcuna attività di investimento nel paese. La scorsa settimana i media turchi avevano diffuso la notizia sulla presenza di ingegneri di Aramco in Siria. (Res)