Speciale energia: Saipem, la tecnologia per bloccare le fuoriuscite dei pozzi petroliferi raccontata da Topolino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La tecnologia di Saipem unica al mondo per intervenire durante lo sversamento di un pozzo sottomarino incontrollato spiegata su Topolino, in edicola da oggi. Il settimanale, da sempre attento all’informazione e all’edutainment verso i giovani e le famiglie, contiene infatti una scheda illustrativa sull’Offset Installation Equipment (Oie) di Saipem. La tecnologia Offset Installation Equipment, è un carrier, una struttura a quattro serbatoi che si muove in acqua come una mongolfiera sfruttando il principio di galleggiamento della spinta di Archimede. Consente, dunque, di installare un tappo (capping stack) per bloccare la fuoriuscita di idrocarburi. Oie può essere operato a distanza di sicurezza grazie all’utilizzo di robot sottomarini a comando remoto, i cosiddetti Rov (Remotely Operated Vehicles). L’Offset Installation Equipment, realizzato per conto del consorzio Oil Spill Response Limited (Osrl), è manutenuto presso la base Saipem di Trieste e può essere smontato e trasportato, sia via mare sia via aerea, ovunque sia necessario l’intervento. (Res)