Sicurezza: 6 arrestati e 19 denunciati dalla Polfer questa settimana

- 7.712 identificati, di cui 6 arrestati e 19 indagati. Oltre 2,5 chilogrammi di sostanza stupefacente sequestrata, 2.165 bagagli controllati e 23 sanzioni elevate: sono questi i risultati della settima giornata dell’operazione “Stazioni sicure”, che ha visto impegnati operatori della Polizia ferroviaria nelle principali stazioni ferroviarie. Le attività sono state supportate anche da unità cinofile. Le pattuglie si sono avvalse anche di smartphone per il controllo in tempo reale dei documenti e di metal detector. In particolare, in Liguria la Polfer ha arrestato una persona per evasione essendosi allontanata dalla detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e l’altra per false generalità. Alla stazione di Bologna Centrale gli agenti della Polfer, grazie all'unità cinofila della Guardia di Finanza hanno individuato un cittadino tunisino addosso al quale sono stati trovati diversi grammi di hashish. Nella stazione di Ferrara gli agenti della locale Polizia ferroviaria hanno denunciato in stato di libertà per furto aggravato un cittadino italiano di 52 anni, con innumerevoli precedenti specifici, il quale si sarebbe impossessato dei bagagli lasciati incustoditi per breve tempo, per poi scendere velocemente dai convogli pochi istanti prima della chiusura delle porte. La Polfer di Firenze a seguito di un controllo di un passeggero nigeriano salito ha scoperto che con sé aveva oltre 2 chili di sostanza stupefacente. Lo straniero è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio. Gli agenti della Polizia ferroviaria di Ancona hanno tratto in arresto un 40enne Italiano gravato da un ordine di carcerazione. Infatti, a seguito di verifica in banca dati mediante smartphone, è emerso che l’uomo doveva espiare una condanna a due anni di carcere emessa dal Tribunale di Ancona. Il personale Polfer di Civitavecchia, ha proceduto all’arresto di un cittadino italiano destinatario di un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Civitavecchia in nel dicembre 2019. (Ren)