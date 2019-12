Kuwait: condannato nel 2013 a 7 anni per importazione illegale di alcolici, arrestato a Milano

- È stato arrestato a Milano un 39enne di origini siriane, su cui pendeva un mandato internazionale di cattura, emesso dal Kuwait, per scontare una condanna a 7 anni risalente al 2013 per importazione illegale di 2400 bottiglie di alcolici nel paese del golfo arabico. Lunedì mattina ai carabinieri è arrivata una segnalazione con il sistema 'allert alloggiati' sull'uomo che si era appena registrato in un albergo di via Giovanni Suzzani, zona Ca' Grande. Arrivati sul posto i militari del nucleo radiomobile hanno arrestato l'uomo, residente in Germania e irregolare sul territorio italiano, e lo hanno portato a San Vittore, dove si trova a disposizione della Corte d'Appello di Milano in attesa delle procedure di estradizione. (Rem)